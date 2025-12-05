オークネットが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、ＷＥＢサービスやソフトウェアの企画・開発を手掛けるｙｅｐ（東京都文京区）の株式の５０．８９％を譲受する株式譲受契約を締結したと発表しており、好材料視されている。高度な開発人材を多数有し、これまでもオークネットのシステム開発を担うパートナー企業として協業してきたｙｅｐをグループに迎え入れることで、開発