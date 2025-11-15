これが俳優雀士の生き様だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第2試合に出場したTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、代名詞とも言えるほど愛する三色同順をアガり、ファンを興奮させた。【映像】萩原聖人、愛する三色同順を成就した瞬間萩原はアマチュア時代から地上波の麻雀番組に多数出演。後の麻雀ブーム、さらにはMリーグ誕生の礎を築いた一人とも言える存在だ。その萩原がこのなく愛するのが三色同順。見た目の美しさ、