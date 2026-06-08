【政官財スキャニング】#128「無印良品」国内ではナチュラルローソンでも販売など絶好調 気になるのは海外事業の今後政界通（以下＝政）６月１日に来春卒業する大学生への企業の選考が解禁されたが、とっくに内定をもらっていた学生が多いようだな。官界通（同＝官）報道によると、８割を超えていた。６月から選考に入っていいというルールができたのが２０１７年で、当時の解禁前の内定率は３割程度だったな。財界通（同＝財