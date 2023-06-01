プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」の渋川難波（40）が5日、自身のXで謝罪した。同日、チームの公式サイトで「この度、弊チーム所属の渋川難波選手に関する報道が近日中になされる旨の連絡がございました」とし「本人に事実関係を確認したところ、報道内容に自身の不適切な行動が含まれていることを認め、深く反省している旨の報告を受けております」と認めていることを伝え「また同時に、渋川選手本