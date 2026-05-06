怒涛の攻撃だった。KONAMI麻雀格闘俱楽部の伊達朱里紗（連盟）が5月5日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板。南場での高打点連発で勝利を飾り、チームを首位へと引き上げた。【映像】狙って一撃！伊達朱里紗、終盤に決めた逆転の跳満中盤までは劣勢だった。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）、伊達の並びでスタート