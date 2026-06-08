8日午後1時半すぎ、神戸市須磨区の会社の敷地内で、50代～60代くらいの男性が倒れているのが見つかりました。 【写真を見る】【速報】「男性の足先から血が出ている」左目と腹部に刃物が刺さった男性発見され死亡神戸・須磨区の会社敷地のコンテナ内で 警察によりますと、男性が倒れていたのは駐車場にあるコンテナの中で、扉が開いていて足だけが見えていたということです。 会社の従業員の男性が発見し、社長が警察に