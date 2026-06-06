ネット麻雀で実績を残し、リアルでも絶好調の新鋭が、Mの舞台でも大活躍だ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージC卓が6月5日に行われ、塩澤彰大（最高位戦）が2連勝で3rdステージへのジャンプアップを決めた。2位通過は小林剛（U-NEXT Pirates・麻将連合）。【映像】塩澤彰大、ライバルを突き放すアガリ塩澤はネット麻雀「天鳳」の最高段位“天鳳位”を獲得した実績の持ち主。最高位戦