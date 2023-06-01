「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦日本プロ麻雀協会）が5日深夜に自身のX、及び公式YouTubeチャンネルを更新し、近日中に週刊誌に自身の不適切な行動に関する記事ができることを明かし、謝罪した。【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波渋川5日23時台にXを更新し、「私の不適切な行動により、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び