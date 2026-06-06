Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージC卓が6月5日に行われ、最高位戦・塩澤彰大（最高位戦）がフリテンを物ともしない強烈な親リーチから満貫をツモアガり、圧倒的な存在感を示した。【映像】塩澤彰大、相手を“しょぼん”とさせたフリテンツモ塩澤は第1試合でトップを獲得し、大きなアドバンテージを持って第2試合に臨んでいた。その第2試合でも序盤から順調に点棒をかき集めると、東2