麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズが14日に開催され、第2試合にEX風林火山は勝又健志（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が出場。12日の試合に続き個人連勝し、チーム2度目の優勝を大きくたぐりよせた。【写真】トップラスを決められ沈痛な表情の東城りおセミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、