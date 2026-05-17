プロ雀士で、タレント・モデルの岡田紗佳さんが、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューします。デビューシングルのタイトルは「国士無双LOVE」。オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定しました。【写真】バスタイム中の岡田紗佳さんつるん陶器肌のセクシーショット「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満。」というキャッ