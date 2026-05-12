仲間が生んだ追い風に乗り、強敵相手に逃げ切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月11日の第1試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が今シリーズ自身初トップ。首位を走るチームに、大きなポイントの上乗せで貢献した。【映像】運命の2択に正解し逆転トップになった中田花奈8日に2勝し、2位KONAMI麻雀格闘倶楽部に6.3ポイント差を付けて首位に立ったBEAST X。当試合は東家からEX風林火山・内川幸太郎（連盟）、