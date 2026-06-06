ロシアのプーチン大統領（右）がゼレンスキー大統領の直接会談の提案を一蹴した/Getty Images/AP via CNN Newsourceロシアのプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談の呼びかけを退け、「意味がない」との見解を示した。ゼレンスキー氏は4日に公開書簡を発表。プーチン氏に対し、両国間での4年に及ぶ戦争を終結させるよう求めた。この書簡はプーチン氏がサンクトペテルブルク国際経済フォーラムで演説する