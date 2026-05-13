数々の戦いをくぐり抜けた“軍師”が、この大勝負で完璧な戦いを見せた。EX風林火山・勝又健志（連盟）が5月12日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板し、アガリ5回の猛攻で特大トップを獲得。チームメイトの内川幸太郎（連盟）と共にデイリーダブルを達成し、チームを3位から首位へと押し上げた。【映像】勝又健志、ライバルを撃破する強烈な一撃 とどめの親倍満炸裂の瞬間鮮やかな先制攻撃だった