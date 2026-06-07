霧島市の路上で６日夜、帰宅途中の女性(10代)が襲われ、リュックサックを奪われました。犯人は男とみられ、警察は強盗事件として捜査しています。事件があったのは霧島市国分野口町の住宅街です。警察によりますと6日午後9時45分ごろ、女性(10代)が1人で帰宅していたところ、後ろから近付いてきた何者かに抱きつかれます。「ナイフを持っているぞ」女性はリュックサックを奪われ、足をすりむくケガをしました。犯人はそのま