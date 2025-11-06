シスメックスが急落し、年初来安値を連日で更新した。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから２５０億円減額して５１００億円（前期比０．３％増）、最終利益予想は１２０億円減額して４５０億円（同１６．２％減）に引き下げた。増益予想から一転、減益を計画する形となり、見切り売りを促した。