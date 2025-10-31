太洋テクノレックスがこの日の取引終了後、２９万９６００株の立会外分売を実施すると発表した。スタンダード市場における上場維持基準のうち、流通株式時価総額の適合に向けた流通株式数の改善を図るのが狙い。分売予定期間は１１月１１～１７日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１０００株（売買単位１００株）としてい