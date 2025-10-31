マイナンバーカードをiPhoneやAndroidスマートフォンへ追加できない障害が発生している。 デジタル庁によれば、iPhoneでの障害は30日9時30分ごろから発生中。Androidスマートフォンでの障害は31日7時30分ごろから発生しているという。 障害の内容は、iPhoneではマイナンバーカードの追加および新規発行申請ができないというもの。Androidは電子証明書搭載サービスの新規