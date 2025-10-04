ロシアが自国の弾道ミサイルを改良し、米国がウクライナに支援したパトリオット（Patriot）防空網を無力化していると、英フィナンシャルタイムズ（FT）が2日（現地時間）報じた。FTによると、改良された武器はイスカンデル−M短距離弾道ミサイルと空中発射型キンジャールミサイル。射程距離は約480〜500キロで、従来のように予測可能な軌跡ではなく、目標地点に近づくと急降下や回避機動をして迎撃ミサイルをかわす方式だ。西側の