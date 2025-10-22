NY株式21日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46924.74（+218.16+0.47%） S＆P5006735.35（+0.22+0.00%） ナスダック22953.67（-36.87-0.16%） CME日経平均先物49425（大証終比：+275+0.56%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。ＩＴ・ハイテク株は上げが一服しているものの、米株式市場は全体的に底堅い推移を維持している。 本日は裁量消費や産業などが全体をリ&#