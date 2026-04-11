米国はイランへの軍事作戦を理由にトランプ大統領の訪中を延期したが、米中首脳会談にどう響くのか。また、ウクライナ戦争への影響はあるのか。新たな貿易摩擦要因も周知の通り米中首脳会談は当初3月末から4月初めの予定だったが、5月14、15日に延期された。この新たな日程が米側から公式発表される少し前、パリで米中の閣僚級貿易協議が開かれた。協議には米側からベセント財務長官とグリア米通商代表部（USTR）代表が、中国から