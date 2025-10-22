NY株式21日（NY時間12:45）（日本時間01:45） ダウ平均47046.28（+339.70+0.73%） ナスダック23000.10（+9.56+0.04%） CME日経平均先物49580（大証終比：+430+0.87%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。ＩＴ・ハイテク株は上げが一服しているものの、米株式市場は全体的に底堅い推移を維持している。 本日は裁量消費や産業などが全体をリードしている。本日から決算が本格化して