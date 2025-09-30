進学、就職、転職、結婚、育児、家やマンションの購入、子どもの進路、そして老後……。生きていく上で何度も迫れる「決断」。しかし、いつも時間に追われている、情報が多すぎる、やるべきことにどうしても取りかかれないなどの理由で、なかなか「決められない」人は多いだろう。そんな「決められない」人たちのモヤモヤや悩みを解決するための、現代人の教科書「マンガで挑戦 とっちらかった頭の中を整理して決められる人になる