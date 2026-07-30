家電
『家電』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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イオンが8月に開催するお得なキャンペーン12選を一挙まとめ
イオンペイで最大1.5%還元や定期預金年10%など多彩な特典が揃っている
livedoor ECHOES
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パナソニック有機ELテレビ、型落ちZ95Bが新モデルより20万円安い理由
新モデルZ95Cより型落ちのZ95Bを推奨、65型で約20万円の価格差があるという
livedoor ECHOES
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年商92億のカーベルが変な社内ルールで離職率を60%から8%に下げた
離職率を60%から8%に改善した要因は社員へのおもてなしと独自の福利厚生だ
プレジデントオンライン
2026年8月2日
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熊本・宇城市の災害ごみ置き場 待機する車の長い列は途切れず
FNNプライムオンライン
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主婦投資家2人が実践、食費から交通費まで浮く優待株14選
週刊女性PRIME
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笑い飯・哲夫が過去ロケで吐血「肺が破れた」衝撃の過去明かす
夏場のロケでグラススキーに挑戦し仰向けのままプールに激突したという
オリコンニュース
2026年8月1日
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エアコンの室外機カバーが逆効果に？家電のプロが教える効率UPの正解
室外機は直射日光で高温になると冷房効率が下がるため日よけは有効だという
オレンジページ☆デイリー
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三井住友「Olive」に切り替えると、セブンで10.5%還元など特典が充実
女子SPA！
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エアコンの設定温度を26度から28度に上げると電気代はどう変わるか
環境省が推奨するのは「室温28度」であり設定温度28度ではないという
ファイナンシャルフィールド
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預金金利0.5%超の今、プロが勧める目的別3口座で家計を守る銀行選び
週刊女性PRIME
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エアコンや冷蔵庫の使い方を見直して酷暑を安く乗り切る節約術
FRIDAYデジタル
2026年7月31日
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熊本地震で被災した家電、主要メーカーが特別修理対応を発表
シャープやソニー、パナソニックなど14社が修理料金の無料・半額対応を実施
GetNavi web
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コンビニ通いをやめられない夫がFP相談で自ら宣言、家計が変わった理由
節約や家計簿より将来から逆算するライフプランの作成が重要だという
プレジデントオンライン
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ボトル飲料がAmazonで最大半額に
アクエリアスが19%オフ、綾鷹が最大57%オフなど多数の飲料が値引き中
ライブドアショッピング
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TOTOから東芝製4万円の温水洗浄便座に自力交換、2週間使って実感したこと
4万1000円の「SCS-SRA7020」はウルトラファインバブルで洗浄性が高く好評
プレジデントオンライン