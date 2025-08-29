ニューストップ > 国内ニュース > 不妊治療の末、48歳で初産 使わなかった凍結胚に「最後のけじめ」 妊娠・出産 不妊治療 高齢出産 妊活 考え方 プレジデントオンライン 不妊治療の末、48歳で初産 使わなかった凍結胚に「最後のけじめ」 2025年8月29日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 43歳で不妊治療を始め、48歳で第1子を出産した読売新聞記者の遠藤富美子氏 著書の中で、使わなかった凍結胚を体内に戻す選択をしたことを明かしている 「受精卵も命」との意識からで、「ありがとう、おかえり」と迎え入れたそう 記事を読む おすすめ記事 双子妊娠中の中川翔子 先輩ママに質問「体重どうでした？」ふっくらお腹を公開し「人生で初めてみる数字」 2025年8月28日 21時14分 藤森慎吾、年下妻の“顔出し”ドレスショットを公開「解禁なんですねーーー！」「素敵過ぎる奥様」 2025年8月26日 19時26分 田中美久「へその緒ってどうしてます？」捨ててしまった過去語る 2025年8月23日 11時28分 第5子出産の辻希美、生後2週間の夢空ちゃんは「おっとりgirl」 覚悟の育児も...「これからなのかなぁ？！」 2025年8月25日 19時33分 元NMB48福本愛菜、第1子出産を発表 小さな「天使くん」写真とともに報告 3月に結婚・妊娠を明らかに 2025年8月27日 19時2分