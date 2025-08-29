医師の手と子供の胚プレジデントオンライン

不妊治療の末、48歳で初産 使わなかった凍結胚に「最後のけじめ」

  • 43歳で不妊治療を始め、48歳で第1子を出産した読売新聞記者の遠藤富美子氏
  • 著書の中で、使わなかった凍結胚を体内に戻す選択をしたことを明かしている
  • 「受精卵も命」との意識からで、「ありがとう、おかえり」と迎え入れたそう
