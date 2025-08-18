【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】 8月19日22時～ 放送予定 任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を8月19日22時より放送する。配信は約45分間を予定。 「カービィのエアライダー」はゲームキューブ向けに発売された「カービィのエアライド」に続く完全新作タイトル。ゲームプレイや