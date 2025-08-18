【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】 8月19日22時～ 放送予定

任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を8月19日22時より放送する。配信は約45分間を予定。

「カービィのエアライダー」はゲームキューブ向けに発売された「カービィのエアライド」に続く完全新作タイトル。ゲームプレイや発売日などの詳細については一切未定となっているが、本作の情報を発信する配信番組の放送が決定した。

配信は約45分と普段のニンテンドーダイレクトと比較するとやや長め。開発に携わる桜井政博氏がゲーム画面などを紹介するという。

