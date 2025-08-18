「カービィのエアライダー Direct」が8月19日22時に放送決定。桜井政博氏のプレゼンあり！たっぷり45分の大ボリューム
【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】 8月19日22時～ 放送予定
任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を8月19日22時より放送する。配信は約45分間を予定。
「カービィのエアライダー」はゲームキューブ向けに発売された「カービィのエアライド」に続く完全新作タイトル。ゲームプレイや発売日などの詳細については一切未定となっているが、本作の情報を発信する配信番組の放送が決定した。
配信は約45分と普段のニンテンドーダイレクトと比較するとやや長め。開発に携わる桜井政博氏がゲーム画面などを紹介するという。【カービィのエアライダー Direct 2025.8.19】
【お知らせ】- カービィのエアライダー (@KirbyAirRiderJP) August 18, 2025
8月19日（火）22時より、「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」が配信決定！
桜井さんのプレゼンで、放送時間は約45分。
ついにゲーム画面が公開されますよ！https://t.co/nRLkGumUxL#エアライダー #NintendoDirectJP