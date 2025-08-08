１９９８、９９年の有馬記念連覇、９９年宝塚記念を制したグラスワンダーが８日、死んだことが明らかになった。ビッグレッドファームのホームページが同日、発表した。３０歳だった。７日夕方から容体が悪くなり、８日夕方にこの世を去った。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したものと診断されている。同馬は９７年デビュー。無傷４連勝で朝日杯３歳Ｓ（現・朝日杯ＦＳ）を勝利し、Ｇ１初制覇を達成。翌９８年の毎日