◇第21回ヴィクトリアマイル芝1600メートル（2026年5月17日東京競馬場）5月らしからぬ暑さの中での決戦となった「ヴィクトリアマイル」は1番人気のエンブロイダリーが完勝した。直線横並ぶから抜け出し、1馬身1/4の着差以上の完勝。2着に入った同期のライバル・カムニャックを寄せ付けなかった。昨年は桜花賞、秋華賞を制し、G1は3勝目。鞍上のルメールはJRAのG1で節目の60勝目となった。2着に昨年のオークス馬のラ