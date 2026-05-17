新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）直線は各馬が外へ持ち出して馬群がばらける、見応え十分の熱戦。最後は７番人気グランディアが力強く抜け出し、重賞初制覇を飾った。西村淳は「グランディアと勝ててうれしい。牧場、厩舎関係者の皆さんが精一杯仕上げてくれた結果です」とウイナーズサークルで笑顔を見せた。返し馬で出来の良さを感じ取った鞍上は「素晴らしい状態。あとは運だけだと思っていました」と振り返る。道中