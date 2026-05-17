【競馬】3歳1勝クラス（5月17日／東京競馬場・芝1600メートル）【映像】「馬変わった？」休養明けホースのとんでもない“圧勝劇”トミーバローズ（牡3、栗東・清水久、父ヘンリーバローズ）が17日の東京7Rを圧勝。そのパフォーマンスの変貌ぶりが話題となっている。坂井瑠星騎手が手綱を取った1番人気のトミーバローズは2番枠から好スタートを決めると、道中内の3番手をキープ。抜群の