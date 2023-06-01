アパパネアーモンドアイなど数々の名馬を手がけ、今春に定年引退を迎えた国枝栄元調教師（71）が厩務員に転身後、初めて京都競馬場に遠征した。担当するトーアエレクトラム（牝3＝小島）は6Rで10着に終わるも、パドックを周回する際はカメラのシャッター音が響き、ファンの注目度は高かった。前日16日に美浦から馬運車で約8時間の長距離輸送を経験した国枝厩務員は「凄く快適。ドアトゥドアだから人間は楽だね」と充実の笑み