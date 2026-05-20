瞳がハートマークになるほどにトキめいていた男性なのに、「やっぱり勘違いだったかも」と一気に気持ちが冷めてしまう女性もいるようです。では、女性がまさに「女心と秋の空」になってしまうのはどのようなキッカケからなのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に、「交際しようとしていた男性を急に嫌になってしまった理由９パターン」を紹介します。【１】大人数で会ったら協調性がなく空気が読めない人