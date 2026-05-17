ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）昨年の２冠牝馬エンブロイダリー、オークス馬カムニャックの２頭に加え、一昨年の２冠牝馬チェルヴィニアなど実力馬が顔をそろえた春のマイル女王決定戦。充実一途の６歳牝馬ココナッツブラウンが大一番で大輪の花を咲かせる。以下、柴原央明助手との一問一答。◇◇−輸送が課題の馬だが、馬運車の中の様子は。「イレ込んでいたけど、いつも通りです。暴れるわけではない