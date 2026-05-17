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「第48回新潟大賞典」7番人気グランディアが重賞初V 鞍上は納得の表情

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 16日の新潟大賞典で、7番人気グランディアが重賞初Vを飾った
  • 西村淳也は京都新聞杯に続く2週連続の重賞勝ち
  • 生産者のノーザンファームはJRA重賞15週連続Vと記録を更新した
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