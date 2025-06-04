義両親との会話中、「夫の体形」について義両親から妻が指摘される――。そんなモヤモヤを体験したことがあるという人は結構多いようです。「◯◯ちゃん、最近ふっくらした？」といった義両親からの一言に、「なぜそれを私に？」と困惑する妻たちの声が、SNSなどに寄せられていました。「『私の管理がなってなくて……』とは絶対に言わない方がいいよ」SNS上には「義母に『（夫が）太ったね』って言われたけど、私に言ってどう