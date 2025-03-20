ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は戻り売りが強まり、１４８円台に急落している。午後のＦＯＭＣとパウエル議長の会見を受けて、為替市場はドル安の反応を強めた。 ＦＲＢは政策金利を予想通りに据え置いた。注目されていた委員の金利見通し（ドット・プロット）は前回と変わらずの年内２回の利下げを見込んだ。また、経済見通しではＧＤＰ予想を大幅に下方修正した一方、インフレは上方修正した。さらにＦＲＢは保有資産の縮