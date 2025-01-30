NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2793.50（-1.10-0.04%） 金４月限は小反落。時間外取引では、カナダやメキシコに対する関税発動の見通しが支援要因になったが、利食い売りなどが出て上げ一服となった。欧州時間に入ると、株高が支援要因になったが、戻りは売られた。日中取引では、押し目を買われたのち、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて手じまい売りが出たことに上値を抑えられた。 MINKABU PRESS