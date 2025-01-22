今季から英2部リーズでプレーする日本代表MF田中碧。26歳のMFはここまで24試合に出場し、2試合連続ゴールと首位を走るチームのなかで評価を高めている。ダニエル・ファルケ監督からは「ジェームズ・ボンド級」と讃えられたほど。そうしたなか、『BBC』は、「田中はリーズ史上最高の掘り出し物のひとりだ」というファンの声を伝えていた。「リーズ史上、田中ほど即座に成功を収め、瞬く間にファンに愛された選手はおそらくほとんど