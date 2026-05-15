[ダンサー紹介第4弾！]【バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演】ロシア・サラトフ市に位置する、長い歴史と高い芸術性を持つバレエ団でリーディングソリストを務める日本人ダンサーが出演！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演 出演ダンサー紹介

マーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が主催する「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演/関西公演」に「柴垣未羽さん／国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場 リーディング・ソリスト」「廣瀬晃太朗さん／国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場 リーディング・ソリスト」の出演が決定しました。伝統的なバレエ団で輝きを放つ日本人ダンサーの魅力に迫ります。

柴垣未羽柴垣未羽/プロフィール

8歳よりエチュードバレエアカデミーにて惟任るりに師事。

2016年ロシア国立ペルミバレエ学校留学。

2020年に同校を卒業後、21年よりロシア国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場入団。

2022年にソリスト、2024年にリーディング・ソリストに昇格。

同年には第18回ペルミ国際バレエコンクール「アラベスク」にて第3位受賞。

主な主演作品「くるみ割り人形」「眠れる森の美女」「ジゼル」「Super Cinderella」「千一夜物語」「バフチサライの泉」などがある。

柴垣未羽さんの詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E6%9F%B4%E5%9E%A3%E6%9C%AA%E7%BE%BD/廣瀬晃太朗廣瀬晃太朗/プロフィール

5歳でバレエを始め、椋木バレエアカデミーにて椋木めぐみに師事。

2016年ロシア国立ペルミバレエ学校留学。在学中には、学校公演にて主役を務める。

2020年に同校を卒業後、21年よりロシア国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場入団。

2022年にソリスト、2024年にリーディング・ソリストに昇格。

同年には第18回ペルミ国際バレエコンクール「アラベスク」にてベスト・パートナー賞を受賞。

「くるみ割り人形」「バフチサライの泉」「Super Cinderella」などの作品で主演を務める他、ソリストとしても出演。

廣瀬晃太朗さんの紹介はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E5%BB%A3%E7%80%AC%E6%99%83%E5%A4%AA%E6%9C%97/

国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場とは

国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場

国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場（Saratov Academic Opera and Ballet Theatre）は、ロシア・サラトフ市に位置する、同国で最も歴史ある劇場の一つです。1864年に建設され、1875年に正式開場以降、、その長い歴史と高い芸術性を持つバレエ団として、ロシアのバレエ界において重要な位置を占めています。また、劇場は毎年5月から6月にかけて開催される「ソビノフ音楽祭」の主会場としても知られており、国内外のアーティストが集う国際的な舞台となっています。

1.伝統あるロシア・バレエの一翼としての評価

サラトフ・バレエ団は、ロシア国内で最も古い劇場の一つに所属しており、その歴史と伝統は国際的にも知られています。ロシアのバレエは、ボリショイやマリインスキーのような大劇場が注目されがちですが、サラトフ劇場もその「古典バレエ教育の根幹」を支える地方拠点として、教育機関や国際コンクール関係者から安定した評価を得ています。

国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場で活躍中の2人の魅力

柴垣未羽さんはロシア国立ペルミバレエ学校留学後、国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場へストレートで入団しています。入団後の活躍が目覚ましく、同バレエ団でもたくさんのレパートリーに出演しています。また、国際コンクールへの参加も積極的にされており、2024年にはロシア・ペルミで行われるアラベスクコンクールにてシニアグループ3位を受賞しています。日本ではなかなか見ることのできないダンサーですが、海外での研鑽を積んだ素晴らしいダンサーです。

また廣瀬さんも同バレエ団で主要な役を演じており、その美しいアームスと表現力豊かな踊りで観客を魅了しています。また柴垣さんも出場したアラベスクコンクールにてベスト・パートナー賞を受賞しています。ラシックからコンテンポラリーまで幅広いレパートリーを持ち、国立サラトフ・オペラ・バレエ劇場での活躍を通じて、国際的なバレエ界での存在感を高めています。

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/455_1_f2c6689a61b753c3fd97fefdf70a05c6.jpg?v=202605151051 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-6%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/66770

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関西公演」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/455_2_cb84baa74ae442c3be89f38474574413.jpg?v=202605151051 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-7%E5%A4%A7%E9%98%AA-2026%E5%B9%B48%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/67045柴垣未羽

廣瀬晃太朗

ロシアバレエの伝統・系譜を受け継ぐ日本人ダンサーとし公演でも輝きを放ちます。2人の踊りにぜひご注目ください！

お問い合わせ

バレエアンサンブルガラ公演事務局

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

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