スジャータHigh Quality ICE CREAMのクッキー 4月28日よりJR東海リテイリング・プラス限定で販売

写真拡大 (全6枚)

　株式会社JR東海リテイリング・プラス（代表取締役社長：小林 創、所在地：愛知県名古屋市）はスジャータめいらくグループ（代表：日比 治雄、所在地：愛知県名古屋市）と連携し、#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとして親しまれているスジャータHigh Quality ICE CREAMを練りこんだクッキー（バニラ）を2026年4月28日（火）から発売いたします。

　旅のお供としてご愛顧いただいている#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとともに、お土産の新定番としてお楽しみください。







#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとは？

スジャータめいらくが製造するスジャータHigh Quality ICE CREAM（ハイクオリティアイスクリーム）の通称。

新幹線車内販売で提供される当商品が非常に固いことからSNS上で話題となり#シンカンセンスコ゛イカタイアイスと呼ばれるようになりました。

商品概要

商品名　：スジャータ High Quality ICE CREAMのクッキー

発売日　：2026年4月28日

容量　　：5枚入り

サイズ　：76mm×50mm×高さ120mm　かさばらず、鞄に入れやすいコンパクトサイズ

販売価格：498円（税込）

アレルギー物質：小麦・卵・乳成分・アーモンド

・口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にこだわったクッキーです。

・アイスクリームのデザインを模した箱でお土産・プチギフトとしても利用いただけます。

・車内で手軽に食べられる、個包装です。コーヒーとのペアリングもお楽しみください。

開発について

長年親しんでいただいているスジャータ High Quality ICE CREAMは、東海道新幹線開業60周年のJR東海記念企画「あなたと新幹線と60年。」に、ご愛顧くださっているお客様より心温まるエピソードをお寄せいただくなど、多くの方の思い出の中にも溶け込んでおります。

このスジャータ High Quality ICE CREAMを活用した新たな商品を企画できないかと試行錯誤した結果、今回の商品が誕生致しました。特に口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にはとことんこだわっております。

また、新幹線の駅の店舗には、駅弁やお酒のおつまみが多種類揃っております。当商品はコーヒーのお供として車内でお楽しみいただける、且つお土産やプチギフトとしてもご利用いただけるようにと、アイスクリームのデザインを模した箱、個包装に拘りました。

購入されたお客様がお知り合いの方とシェアされたときにも、原材料表示、アレルゲン、賞味期限を確認できるよう1枚1枚すべてに表示しております。







販売箇所

「PLUSTA」、「Bellmart」、「Kiosk」、「DELICA STATION」、「PRECIOUS DELI」の各店舗にて発売します。　

※一部取り扱いのない店舗もございます。







本件に関するお問合わせ先

【リリースに関するお問合せ先 】

株式会社 JR 東海リテイリング・プラス

Mail:press@jr-plus.co.jp