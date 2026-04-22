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スジャータHigh Quality ICE CREAMのクッキー 4月28日よりJR東海リテイリング・プラス限定で販売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（代表取締役社長：小林 創、所在地：愛知県名古屋市）はスジャータめいらくグループ（代表：日比 治雄、所在地：愛知県名古屋市）と連携し、#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとして親しまれているスジャータHigh Quality ICE CREAMを練りこんだクッキー（バニラ）を2026年4月28日（火）から発売いたします。
旅のお供としてご愛顧いただいている#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとともに、お土産の新定番としてお楽しみください。
#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとは？
スジャータめいらくが製造するスジャータHigh Quality ICE CREAM（ハイクオリティアイスクリーム）の通称。
新幹線車内販売で提供される当商品が非常に固いことからSNS上で話題となり#シンカンセンスコ゛イカタイアイスと呼ばれるようになりました。
商品概要
商品名 ：スジャータ High Quality ICE CREAMのクッキー
発売日 ：2026年4月28日
容量 ：5枚入り
サイズ ：76mm×50mm×高さ120mm かさばらず、鞄に入れやすいコンパクトサイズ
販売価格：498円（税込）
アレルギー物質：小麦・卵・乳成分・アーモンド
・口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にこだわったクッキーです。
・アイスクリームのデザインを模した箱でお土産・プチギフトとしても利用いただけます。
・車内で手軽に食べられる、個包装です。コーヒーとのペアリングもお楽しみください。
開発について
長年親しんでいただいているスジャータ High Quality ICE CREAMは、東海道新幹線開業60周年のJR東海記念企画「あなたと新幹線と60年。」に、ご愛顧くださっているお客様より心温まるエピソードをお寄せいただくなど、多くの方の思い出の中にも溶け込んでおります。
このスジャータ High Quality ICE CREAMを活用した新たな商品を企画できないかと試行錯誤した結果、今回の商品が誕生致しました。特に口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にはとことんこだわっております。
また、新幹線の駅の店舗には、駅弁やお酒のおつまみが多種類揃っております。当商品はコーヒーのお供として車内でお楽しみいただける、且つお土産やプチギフトとしてもご利用いただけるようにと、アイスクリームのデザインを模した箱、個包装に拘りました。
購入されたお客様がお知り合いの方とシェアされたときにも、原材料表示、アレルゲン、賞味期限を確認できるよう1枚1枚すべてに表示しております。
販売箇所
「PLUSTA」、「Bellmart」、「Kiosk」、「DELICA STATION」、「PRECIOUS DELI」の各店舗にて発売します。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
旅のお供としてご愛顧いただいている#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとともに、お土産の新定番としてお楽しみください。
#シンカンセンスコ゛イカタイアイスとは？
スジャータめいらくが製造するスジャータHigh Quality ICE CREAM（ハイクオリティアイスクリーム）の通称。
新幹線車内販売で提供される当商品が非常に固いことからSNS上で話題となり#シンカンセンスコ゛イカタイアイスと呼ばれるようになりました。
商品概要
商品名 ：スジャータ High Quality ICE CREAMのクッキー
発売日 ：2026年4月28日
容量 ：5枚入り
サイズ ：76mm×50mm×高さ120mm かさばらず、鞄に入れやすいコンパクトサイズ
販売価格：498円（税込）
アレルギー物質：小麦・卵・乳成分・アーモンド
・口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にこだわったクッキーです。
・アイスクリームのデザインを模した箱でお土産・プチギフトとしても利用いただけます。
・車内で手軽に食べられる、個包装です。コーヒーとのペアリングもお楽しみください。
開発について
長年親しんでいただいているスジャータ High Quality ICE CREAMは、東海道新幹線開業60周年のJR東海記念企画「あなたと新幹線と60年。」に、ご愛顧くださっているお客様より心温まるエピソードをお寄せいただくなど、多くの方の思い出の中にも溶け込んでおります。
このスジャータ High Quality ICE CREAMを活用した新たな商品を企画できないかと試行錯誤した結果、今回の商品が誕生致しました。特に口の中に入れたときに感じるバニラの風味、サクサクとした食感にはとことんこだわっております。
また、新幹線の駅の店舗には、駅弁やお酒のおつまみが多種類揃っております。当商品はコーヒーのお供として車内でお楽しみいただける、且つお土産やプチギフトとしてもご利用いただけるようにと、アイスクリームのデザインを模した箱、個包装に拘りました。
購入されたお客様がお知り合いの方とシェアされたときにも、原材料表示、アレルゲン、賞味期限を確認できるよう1枚1枚すべてに表示しております。
販売箇所
「PLUSTA」、「Bellmart」、「Kiosk」、「DELICA STATION」、「PRECIOUS DELI」の各店舗にて発売します。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp