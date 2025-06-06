Digital PR Platform

聖学院⼤学は「令和7年度 ⼦ども⼤学あげお・いな・おけがわ」でこれからの多文化共生社会を生きる子どもたちに向けた体験型講義を行う---国際文化学科presents!「英語を教える仕事体験」「留学生と国際交流」---

聖学院⼤学（埼⽟県上尾市、学⻑：⼩池茂⼦）は、埼⽟県上尾市、伊奈町、桶川市在住の⼩学校5・6年ҽ…