Digital PR Platform

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聖学院⼤学は「令和7年度 ⼦ども⼤学あげお・いな・おけがわ」でこれからの多文化共生社会を生きる子どもたちに向けた体験型講義を行う---国際文化学科presents!「英語を教える仕事体験」「留学生と国際交流」---
聖学院⼤学（埼⽟県上尾市、学⻑：⼩池茂⼦）は、埼⽟県上尾市、伊奈町、桶川市在住の⼩学校5・6年ҽ…
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「第46回ABCお笑いグランプリ2025」準決勝進出42組決定！決勝進出者はABEMA生配信にて発表！
漫才・コント・ピン芸...なんでもアリ!笑いの異種格闘技「ABCお笑いグランプリ」。46回目となる今年は、 ”デビュー10年以内”の若手芸人542…
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【拓殖大学】保護者向け企画も充実のオープンキャンパスを開催
拓殖大学は、６月１５日（日）に文京キャンパスでオープンキャンパスを開催。「親子の本音」が聞ける企画や「失敗しない大学選び」といった保護…
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低温調理で仕立てたローストポークやスープ仕立てのスパゲッティなどデニーズのメニューを大幅リニューアル2025年6月18日（水）
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、2025年6月18日（…
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三島カントリークラブ（静岡）へゴルフに行くなら「新幹線ゴルフパック」が楽々便利でおトク！
JR東海ツアーズがゴルフ付き新幹線パック商品第一弾として三島CCプレープランの販売開始株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東…
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Xspear Consulting、フィッシング等による不正アクセスへの対策強化支援サービスを開始
アセスメントによる対応状況の可視化と対策強化に向けた計画策定、実行、検証まで、一連の対策強化業務を伴走支援シンプレクスグループの総合…
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【京王百貨店 新宿店】『キャプテン翼』原画展のオリジナルグッズを展開「キャプテン翼原画展 ～FINAL そして未来へ！～ POP UP STORE」を初開催
会期：6月12日(木)～24日(火)会場：新宿店 B1階 on the Corner営業時間：10時～20時30分 ※日曜日は20時、最終日は17時まで …
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集会所を設置し、住民同士の交流を通じてコミュニティの形成と災害時の共助を育む街「ビー・グレイス柏 未来輪区(みらいりんく)」（全92棟）を開発
ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市代表取締役社長：戒能 隆洋）は、「ビー・グレイス柏 未来輪区…
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英国で愛される老舗オーラルケアブランド「EUTHYMOL」、＠cosme TOKYOにてポップアップストアを6月18日～24日に開催！
EUTHYMOLのポップな世界観を表現したフォトブースでの撮影も楽しめる銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ス…
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国士舘大学の学生が東京都の「TOKYO空き家活用魅力発信プロジェクト」に参加 ― 奥多摩町の空き家のリノベーションデザインを提案、選定後は移住・定住用に改修・活用
国士舘大学理工学部（東京都世田谷区）建築学系・南泰裕研究室の学生約10人（4年生と工学研究科の大学院生）は、東京都が「2050東京戦略」事業の一環…
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LOTTE協賛「オリジナルパフェコンテスト」を甲南女子大学内カフェで実施します
甲南女子大学（神戸市東灘区）では株式会社ロッテ（東京都新宿区）の協賛のもと、学部生を対象とした「オリジナルパフェコンテスト」をBookカフェ「So…
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【学校法人藍野大学】副理事長 山本嘉人氏が大学マネジメント研究会「地域交流会 in 京都」において基調講演～少子化時代の私立大学におけるM&A戦略と財政再建の実践を紹介～
2025年5月31日（土）、大学マネジメント研究会（英文名：Association for Innovative University Management）が主催する「地域交流会 in 京都」（…
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次世代エネルギーとして期待されるフュージョンエネルギー。核融合技術の可能性とGXを支える未来への挑戦 ― 追手門学院大学のニュース発信サイト「OTEMON VIEW」に掲載
学校法人追手門学院（大阪市中央区、理事長：田口順一）はこのたび、運営する追手門学院大学の特設サイト「OTEMON VIEW」に「次世代エネルギー…
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大学入試2026研究会「なぜ、年内学力入試なのか」を開催
学習塾・予備校関係者対象に、関東で注目されはじめた年内学力入試について、共立女子大学、神奈川大学、大東文化大学、東洋大学と入試の概要、大学入…
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三井デザインテック×東京工科大学 共創支援プラットフォーム「クリエイティブラウンジ」にて三井デザインテックが教育機関との初共創プロジェクトを始動
学生が映画プロデューサー 福間 美由紀氏の講演イベントを撮影し、三井デザインテックの社内サイネージや公式Instagramで活用する…
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工学院大学ソーラーチーム、世界最高峰のレースに6度目の参戦 ― 初の実質内製マシン「CYGNUS」で挑む、学生主体の技術革新 ―
工学院大学（学長：今村保忠、所在地：東京都新宿区／八王子市）の学生プロジェクト「工学院大学ソーラーチーム」が、2025年8月に…
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駅構内の保安体制強化に向けたＡＩ画像解析技術の試験導入を開始します
～新たな時代に向けＤＸを活用したお客さまの安全・安心向上の実現へ～京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村智…
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【オリックス自動車】AWAJI HELLO KITTY APPLE LANDの入場券付きプラン「レンタでAWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」6月6日より販売開始
オリックスレンタカーを利用してお得に淡路島へ！オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）と株式会社パソナふるさとイン…
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WACA、中央大学在籍学生向けウェブ解析士認定試験のガイダンスを共同で開催
2025年7月1日、オンラインで開催WACAファウンダーの江尻俊章が登壇し説明します「ウェブ解析士」資格を中央大学在籍学生向けに説明するガイダ…
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freee人事労務、「労務の日」に合わせて労務川柳の入賞作品を発表 制度変更や煩雑化が想定される年末調整に関する川柳が入賞
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、6月6日の「労務の日」（※）に合わせて、労…