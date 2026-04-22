レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』より、ブランド初となる“ひんやり冷感*²マスク”が数量限定で登場！

株式会社クオリティファースト

株式会社クオリティファースト(本社: 東京都中央区、代表取締役:藤井 みづ穂) は、レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』より、メントール*⁴を配合したひんやり冷感*²処方のシートマスク「ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク」を2026年4月22日（水）より数量限定発売いたします。

「高濃度*⁵4種のビタミンC*⁶」×「メントール*⁴」配合の集中毛穴ケア*³マスク

ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク

4種類の高濃度*⁵ビタミンC*⁶を浸透*⁷ナノカプセル*⁸で効果的に浸透*⁷させる人気の「スーパーVC100マスク」にひんやり心地よい冷感*²を与えるメントール*⁴と高純度*⁵ティーツリー*⁹をプラス。 保湿力はそのままに、みずみずしい潤い感と軽やかなテクスチャーを叶えた夏に快適なクールな使用感の集中毛穴ケア*³マスクです。

POINT１. 多角的な毛穴ケア*³を叶える「ビタミンC*⁶」効果

角質層への浸透*⁷性を格段に高めたビタミンCの理想型とも言えるAPPS*¹⁰（浸透型ビタミンC誘導体）、水溶性ビタミンC誘導体*¹¹、油溶性ビタミンC誘導体*¹²、アスコルビン酸*¹³の4種のビタミンCを高濃度*⁵で配合。それぞれのビタミンCの特性を活かし、時間差で肌のすみずみまで働きかけます。

4種のビタミンC*⁶（イメージ）

POINT２. ひんやり冷感を叶える「メントール*⁴」配合

保湿成分のバランスを調整することで、保湿効果を損なわずにみずみずしい潤い感と軽やかなテクスチャーを実現。ひんやりとした清涼感を与えるメントール*⁴を配合することで、汗ばむ夏にも快適

な使用感を叶えました。

メントール*⁴（イメージ）

POINT３. 3つの浸透*⁷システム採用

必要な場所へ必要な成分を的確に、素早く届ける3つの独自浸透*⁷技術を採用。かつてない浸透*⁷力と速効性を発揮します。

1.高*⁵密着成分浸透*⁷シート

シリコンマスク発想の高*⁵密着・高*⁵浸透*⁷シートを採用。美容液をたっぷりと含んでお肌にピタリとフィットします。

2.浸透*⁷ナノカプセル*⁸

高濃度*⁵美容成分を内包したナノカプセル*⁸により、浸透*⁷性を格段にアップ。成分の効果を的確に届けます。

3.成分圧縮デリバリー製法

お肌になじみやすいpHに調整された成分を圧縮してシートに含ませることで、お肌にのせた瞬間に成分を一気に放出。角質層のすみずみまで浸透*⁷させます。

POINT４. ５つのフリー処方

防腐剤、アルコール、合成着色料、合成香料、鉱物油フリー。

■商品概要

商品名：ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク

容量：7枚入

価格：800円（税込880円）

発売日：2026年4月22日（水）より数量限定発売

DERMA LASERとは

「ダーマレーザー」は、美容医療の発想に着目し、自宅でレーザー

美容発想*¹の集中ケアを叶えるスキンケアブランド。

美容成分を高濃度*⁵で配合し、独自の浸透*⁷技術で必要な美容成分を素早く肌に届けます。

*¹ 医療機関、医療行為を表すものではありません。 *² お肌に清涼感を与えること *³ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ *⁴ 清涼成分 *⁵ クオリティファーストとして *⁶ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸（全て整肌成分） *⁷ 角質層まで *⁸ 水添レシチン、ダイズステロール、セラミドNP（全て保湿成分） *⁹ ティーツリー葉エキス、ティーツリー葉油（全て保湿成分） *¹⁰ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na（整肌成分） *¹¹ リン酸アスコルビルMg *¹² テトラヘキシルデカン酸アスコルビル *¹³ 整肌成分

＜ブランド公式＞

HP：https://q1st.jp

Instagram:https://www.instagram.com/q1st.jp/

【会社概要】

株式会社クオリティファースト

〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番1号 銀座グランディールビル6階

TEL:0120-963-190