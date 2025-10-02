日本自動車用接着剤市場規模、シェア、成長要因およびメーカー 2035
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本自動車用接着剤市場の将来トレンドと機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより正確なビジネス判断を行うための参考となります。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次・二次の調査手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、Go-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
日本の自動車用接着剤市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率4.1%を記録し、2035年末までに5億8,880万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は3億9,860万米ドルの収益と評価されました。
日本自動車用接着剤市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
日本の自動車用接着剤市場は、高度に発展した自動車産業を支える重要な分野です。接着剤は、金属、プラスチック、複合材、ガラス部品の接合に広く利用され、従来のネジ、ボルト、溶接といった機械的締結方法に代わる軽量・耐久・柔軟性のあるソリューションを提供します。
日本が電気自動車（EV）、自動運転、先進モビリティへと移行する中で、接着剤の役割はさらに重要になっています。接着剤は、車体の構造強度向上や軽量化に貢献するだけでなく、衝突安全性、遮音性、防振性、シーリング性能の向上にも寄与します。燃費効率、サステナビリティ、乗員安全性向上の需要が、自動車用接着剤の技術革新を推進しています。
市場規模とシェア
日本はトヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバルといった世界的自動車メーカーを有し、世界の自動車用接着剤市場において重要なシェアを占めています。乗用車と商用車の両方が需要を牽引しており、特に生産台数が多く設計の複雑性が増している乗用車が最大の需要を占めています。
シャーシやボディパネル、衝突関連部位に使用される構造用接着剤が市場を主導していますが、内装部品、ガラス接着、電子機器組立用接着剤の需要も堅調に伸びています。特にEV生産の加速により、バッテリー組立や熱管理用に設計された接着剤の市場シェアが急速に拡大しています。
成長要因
軽量化ニーズ - 複合材やアルミの接合を可能にし、燃費効率やEVの航続距離を改善
EV普及 - バッテリーパック、パワーエレクトロニクス、熱管理用接着剤の需要増加
安全性・衝突性能 - 構造用接着剤が荷重分散と衝突耐性を向上
静粛性・快適性 - NVH低減により快適な車内環境を実現
排出規制対応 - 軽量化による燃費改善を支援
技術革新 - 耐熱性、速硬化性、環境対応型接着剤の開発が進展
自動車エレクトロニクスの拡大 - インフォテインメント、センサー、自動運転関連部品に接着剤活用
市場セグメンテーション
タイプ別: エポキシ系、ポリウレタン系、アクリル系、シリコーン系、その他（ホットメルト、嫌気性など）
用途別: ボディ・イン・ホワイト（構造組立、衝突関連部位）、塗装工程（シーリング、アンチフラッター）、組立（内装、座席、ダッシュボード）、パワートレイン・電子機器（バッテリー、センサー、モジュール）、ガラス接着・シーリング
