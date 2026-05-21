キャンプ場で水道の蛇口や網が盗まれる、背景に金属類高騰が関係か【新潟·長岡市山古志】
長岡市山古志のキャンプ場で、水道の蛇口や網などが大量に盗まれる被害がありました。警察は、背景に金属類の価格高騰が関係しているとみて、窃盗事件として捜査しています。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「このように蛇口がすべて無くなっておりました。もう見事にきれいに無くなっておりました。」
長岡市山古志のキャンプ場にある炊事棟。現在は冬季休業中で営業再開に向けて準備を進めていましたが、17日に11カ所の蛇口が盗まれていることに気づきました。2025年11月の時点ではスタッフが蛇口があるのを確認していたと言います。さらに、かまどに設置された鉄製の網20枚と金具36本も盗まれました。被害額は7万円以上にのぼるそうです。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「(冬前に)冬囲いをして雪の準備をして、再開のオープンに向けての準備で板を外しにきたら発見いたしました。こんな山の中で起きるなんて、ただただ驚き。」
現場は、長岡市中心部から約20km離れた場所にあります。
■柿木哲哉記者
「現場は、大きな道路から外れた山の中にあります、木々が連なっていてとても静かな場所、ひと気もありません。」
なぜ盗まれたのかー
盗まれたものにはある〝共通点〟がありました。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「金属ですよね。蛇口の中には銅も入っていると(業者に)言われて。数さえまとまれば、蛇口は高いんだよということを聞いた。」
蛇口の原材料に含まれる銅は1tあたり214万円ほどで、2025年から約1.6倍に。網の原材料である鉄は1tあたり約5万2500円～で、2025年から約1.3倍に。県警は窃盗事件として捜査していて、背景にこうした金属の価格高騰が関係しているとみています。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「現物でいいから返してほしい。防犯カメラ的なもの、これは必要なのかなと思った、山の中でも。」
キャンプ場は応急修理を行い、29日に今シーズンの営業を開始します。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「このように蛇口がすべて無くなっておりました。もう見事にきれいに無くなっておりました。」
長岡市山古志のキャンプ場にある炊事棟。現在は冬季休業中で営業再開に向けて準備を進めていましたが、17日に11カ所の蛇口が盗まれていることに気づきました。2025年11月の時点ではスタッフが蛇口があるのを確認していたと言います。さらに、かまどに設置された鉄製の網20枚と金具36本も盗まれました。被害額は7万円以上にのぼるそうです。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「(冬前に)冬囲いをして雪の準備をして、再開のオープンに向けての準備で板を外しにきたら発見いたしました。こんな山の中で起きるなんて、ただただ驚き。」
現場は、長岡市中心部から約20km離れた場所にあります。
■柿木哲哉記者
「現場は、大きな道路から外れた山の中にあります、木々が連なっていてとても静かな場所、ひと気もありません。」
盗まれたものにはある〝共通点〟がありました。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「金属ですよね。蛇口の中には銅も入っていると(業者に)言われて。数さえまとまれば、蛇口は高いんだよということを聞いた。」
蛇口の原材料に含まれる銅は1tあたり214万円ほどで、2025年から約1.6倍に。網の原材料である鉄は1tあたり約5万2500円～で、2025年から約1.3倍に。県警は窃盗事件として捜査していて、背景にこうした金属の価格高騰が関係しているとみています。
■あまやちの湯 藤井真寿美支配人
「現物でいいから返してほしい。防犯カメラ的なもの、これは必要なのかなと思った、山の中でも。」
キャンプ場は応急修理を行い、29日に今シーズンの営業を開始します。