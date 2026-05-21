コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた、アーティストグループ「XG」のプロデューサーだった男の裁判で、検察側は男に拘禁刑1年6か月を求刑しました。

アーティストグループ「XG」のプロデューサー「SIMON」などとして活動していた酒井じゅんほ被告（39）は今年2月、「エイベックス」元社員らとともに愛知県内のホテルの一室でコカインを使用した罪に問われています。

東京地裁できょう（21日）行われた初公判で、酒井被告は起訴内容を認めました。

被告人質問で、検察官からコカインを使用した理由を問われた酒井被告は、「バカみたいな話だが、仲間との絆と勘違いした」などと語りました。

検察側は「麻薬に対する親和性と依存性が認められ、再犯に及ぶ可能性がある」として、酒井被告に拘禁刑1年6か月を求刑。一方の弁護側は、「薬物への依存性は高いものとはいえない」として、執行猶予付きの判決が相当だと主張しました。

裁判の最後に酒井被告は、「深く反省しています。人生をかけて自分と誠実に向き合う。薬物の使用を繰り返すことはない」と話しました。

判決は6月1日に言い渡される予定です。