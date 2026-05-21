綾瀬はるか、20年以上前に壮絶な役作り 4ヶ月で7キロ減量も…4日間で再び戻す
俳優の綾瀬はるかが、20日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演。2004年放送のドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』での壮絶な役作りが明らかになった。
【写真】なつかしい！『世界の中心で、愛をさけぶ』での綾瀬はるか
同作で、白血病患者の役を務めるため、綾瀬は髪を剃り、過酷な減量に挑んだ。4ヶ月間炭水化物を抜き、7キロ減量。ところが、そんな綾瀬に監督から「回想シーンを撮るから、体重を戻してほしい」とのオファーが。
綾瀬は、減量に我慢していた食べ物を「1日6食」にして、4日間で体重を7キロ戻したことが明かされると、スタジオから驚きの声が広がっていた。
【写真】なつかしい！『世界の中心で、愛をさけぶ』での綾瀬はるか
同作で、白血病患者の役を務めるため、綾瀬は髪を剃り、過酷な減量に挑んだ。4ヶ月間炭水化物を抜き、7キロ減量。ところが、そんな綾瀬に監督から「回想シーンを撮るから、体重を戻してほしい」とのオファーが。
綾瀬は、減量に我慢していた食べ物を「1日6食」にして、4日間で体重を7キロ戻したことが明かされると、スタジオから驚きの声が広がっていた。