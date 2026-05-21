グローグーに与えられたアーマー！ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』「『The Beskar Armor』　ネックレス」

ジュエリーブランド「ケイウノ」から『スター・ウォーズ/マンダロリアン』の新作「『The Beskar Armor』 ネックレス」が登場！

「マンダロリアン」に登場する人気キャラクター「グローグー」に与えられたアーマーをモチーフにしたネックレスです。

ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』モチーフ『The Beskar Armor』 ネックレス

価格：37,400 円（税込）

素材：シルバー

予約期間：2026年5月29日(金)〜6月30日(火)16:00

予約受付店舗：ケイウノ6店舗（銀座本店、新宿店、池袋店、横浜本店、栄店、梅田店）および公式オンラインショップ

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ケイウノが展開する『スター・ウォーズ/マンダロリアン』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションから、「グローグー」のアーマーをモチーフにした『The Beskar Armor』 ネックレスが登場！

Lucasfilm監修のもと、ジュエリー職人が世界観を忠実に表現しています。

コンセプトは「鍛え抜かれた“ベスカー”が、あなたを守る力になる」です。

「マンダロリアン」の孤児、「グローグー」に与えられたアーマーをモチーフにしたネックレス。

表側には「アーマラー」より授かった「クラン・オブ・ツー」氏族の紋章である「マッドホーン」があしらわれています。

まるで「ベスカー」で作られたような、重厚さも魅力です。

裏側には細かい配線部分を緻密に再現。

作品の世界観を細部に至るまで存分に表現されています。

直径約2cmと、まるで胸元で守ってくれるような存在感をしっかりと味わえるデザインです。

発売日：2026年4月29日(水)〜販売中

今回発売される新作ネックレスのほか、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』ジュエリーとして「グローグー」ネックレス、「ミソソー」リング、「ミソソー」ネックレスを販売中。

また、『スター・ウォーズ』ジュエリーとして「ジェダイ・オーダー」ネックレス、「ジェダイ・オーダー」リングもラインナップされています。

過去の人気ジュエリーコレクションも再販売

2026年5月22日（金）より日本公開となる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に合わせ、過去に展開した『スター・ウォーズ』ジュエリーコレクションの一部も再販売。

これまで人気を博した『スター・ウォーズ』ジュエリーともう一度出会えるチャンスです！

「マンダロリアン」の過去コレクションも登場しています！

「マンダロリアン」シリーズの大切な要となった「グローグー」のアーマーをモチーフにしたネックレス！

『The Beskar Armor』 ネックレスは、2026年5月29日より予約受付開始です。

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