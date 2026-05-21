ミセス公演の配信に30万人超え “青りんごの日”に一夜限り『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
きのう20日午後8時30分に一夜限りでYouTubeプレミア公開された『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 が、同時視聴者数30万人を超えた。同日は、バンド初ライブを開催したことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。
【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）
公開されたのは、「Magic」「Hug」「ライラック」「嘘じゃないよ」「ANTENNA」「光のうた」「soFt-dRink」「ア・プリオリ」「Dear」「クダリ」「StaRt」「ケセラセラ」「They are」「コロンブス」「Part of me」「norn」「Soranji」「familie」「Feeling」の全19曲。
大森元貴（Vo./Gt.）、若井滉斗（Gt.）、藤澤涼架（Key./Fl.）に加え、ドラム、ベース、パーカッション、さらに管弦楽器隊を含む総勢15人による大編成で、新たなアレンジが施された約2時間にわたるステージを、30万人を超えるJAM’Sがリアルタイムで共有したことになる。チャット欄には、読み切るのも困難なほどのスピードでコメントが溢れていた。
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。サーカスに着想を得て、あえて同一会場で常設公演として行うことにより、セットにこだわり、その日その日のライブでオーガニックな音楽を楽しむことを目的とした画期的なエンターテインメント。その模様を収録した映像作品が2025年7月8日にリリースされた。
なおミセスは、先々のライブプランのひとつとして、来年2027年に大幅に公演数を増やし、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することも発表している。
【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）
公開されたのは、「Magic」「Hug」「ライラック」「嘘じゃないよ」「ANTENNA」「光のうた」「soFt-dRink」「ア・プリオリ」「Dear」「クダリ」「StaRt」「ケセラセラ」「They are」「コロンブス」「Part of me」「norn」「Soranji」「familie」「Feeling」の全19曲。
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。サーカスに着想を得て、あえて同一会場で常設公演として行うことにより、セットにこだわり、その日その日のライブでオーガニックな音楽を楽しむことを目的とした画期的なエンターテインメント。その模様を収録した映像作品が2025年7月8日にリリースされた。
なおミセスは、先々のライブプランのひとつとして、来年2027年に大幅に公演数を増やし、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することも発表している。