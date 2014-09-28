TENN
2017年8月13日
2017年8月11日
2017年8月10日
2017年8月9日
2016年9月25日
2014年12月17日
2014年12月14日
2014年11月30日
2014年10月10日
2014年10月4日
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上原多香子が隠していたTENNさんへの不安 「東京に移り住もう」と言えなかったワケ
TENNさんに決まった収入はなく、上原は生活の不安を吐露していたという
NEWSポストセブン
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TENNさん死亡現場に上原多香子との2ショット写真が多数置かれていた
死亡現場の乗用車内に、夫婦で写った写真が散らばっていたことが3日、判明
スポニチアネックス
2014年10月3日
2014年10月2日
2014年9月30日
2014年9月29日
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上原多香子が夫・TENNさん死亡後に初のブログ更新「早く元気な姿を見てもらえるように」
「早く元気な姿を見てもらえるように頑張ります。」とコメントしている
ナリナリドットコム
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今井絵理子が上原多香子に対して思い吐露「何もできない歯痒さ」
今井はTENNさんが急死した25日、上原の自宅に駆けつけて付き添った
スポニチアネックス